A Bruxelles proteste contro le restrizioni anti-Covid | «Vogliamo riconquistare la libertà» Almeno 300 le persone fermate

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tensione adove oggi ci sono due manifestazionileper ilal suono di: «la».non autorizzate che hanno portato all’intervento della polizia che ha già fermato 300. In manette anche diversi ultrà (che partecipano alle manifestazioni perché, nel loro caso, a causa delle misure di contenimento del virus non possono seguire le partite allo stadio). Imponente lo schieramento di forze dell’ordine alla stazione centrale didove, stando ai media locali, sono stati identificati e fermati diversi manifestappena scesi dai treni. Centinaia gli agenti in assetto-sommossa. January 31, 2021 ...

E' di almeno 300 arresti il bilancio dell'intervento della polizia a, teatro di due manifestazioni contro le restrizioni per il Covid. Lo riferiscono i media locali. Tra gli arrestati anche diversi ultrà. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine alla ...commentacontro le restrizioni anti - Covid: centinaia di arresti Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa ...Erano arrivati sul confine tra Bosnia e Croazia per osservare le operazioni anti-immigrazione della polizia croata. Ma per la prima volta nella storia dell’Unione Europea quattro europarlamentari sono ...Da circa tre mesi, in Belgio è in vigore un "confinement" parziale: scuole aperte ma bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema chiusi e coprifuoco notturno.