A Bruxelles 200 arresti alle manifestazioni contro le misure anti - Covid"

Dopo l'Olanda, anche il Belgio fa i conti con le proteste contro le misure anti - Covid. Circapersone sono state arrestate amentre si preparavano a partecipare a diverse manifestazioni non autorizzate. Lo ha riferito la polizia locale, precisando che la maggior parte dei fermi '...31 gen 14:02 Proteste contro le restrizioni:arresti aE' di almenoarresti il bilancio dell'intervento della polizia a, teatro di due manifestazioni contro le restrizioni ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Da circa tre mesi, in Belgio è in vigore un "confinement" parziale: scuole aperte ma bar, ristoranti, palestre, teatri, cinema chiusi e coprifuoco notturno.