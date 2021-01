77 anni dopo Liliana Segre al binario 21 da dove partì verso Auschwitz (Di domenica 31 gennaio 2021) Da 25 anni la 90enne senatrice a vita compie il suo pellegrinaggio al Memoriale della Shoah a chiudere le commemorazioni della Giornata per ricordare l'Olocausto Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Da 25la 90enne senatrice a vita compie il suo pellegrinaggio al Memoriale della Shoah a chiudere le commemorazioni della Giornata per ricordare l'Olocausto

fattoquotidiano : DOPO 85 GIORNI DI CARCERE Verdini torna a casa dopo meno di 3 mesi in cella su 6 anni e mezzo da scontare: “Rischi… - ricpuglisi : +++ DOPO ANNI TORNA IN TV MARCO TRAVAGLIO +++ - AlbertoBagnai : (2.b) vorrei veramente essere nella loro testa per capire come pensano, dopo altri tre anni di questo ributtante sp… - alssmondleer : ok sto iniziando a seriamente preoccuparmi, secondo voi è normale che per due mesi di seguito il ciclo mi arriva do… - prttybrowneyees : when cmqmartina said 'non mi ha visto nemmeno per caso quando avevo la faccia per terra' I felt that, mia madre sta… -