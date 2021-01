3mila imprenditori chiedono risarcimenti al Governo Ma non si fermano le sanzioni

MamolkcsMamol : RT @isabellaisola3: ??Il Comitato 'PartitaIva' di 3mila imprenditori chiede danni x lockdown al Governo e invita le altre piccole attività a… - stella6615 : RT @isabellaisola3: ??Il Comitato 'PartitaIva' di 3mila imprenditori chiede danni x lockdown al Governo e invita le altre piccole attività a… - AriannaEnea : RT @isabellaisola3: ??Il Comitato 'PartitaIva' di 3mila imprenditori chiede danni x lockdown al Governo e invita le altre piccole attività a… - ChiaraC315 : RT @isabellaisola3: ??Il Comitato 'PartitaIva' di 3mila imprenditori chiede danni x lockdown al Governo e invita le altre piccole attività a… - AntonioRomane13 : RT @isabellaisola3: ??Il Comitato 'PartitaIva' di 3mila imprenditori chiede danni x lockdown al Governo e invita le altre piccole attività a… -

Ultime Notizie dalla rete : 3mila imprenditori

AGI - Agenzia Italia

... promosso da Sammauroindustria , l'associazione che raggruppa i principalidella moda ... In palio ci sonoeuro e un periodo formativo nella Scuola internazionale di Calzature, Cercal ,...Crisi Covid,milanesi chiedono i danni al Governo: "Chiediamo risarcimento per i mancati guadagni" / 6. Vaccino, l'Ue furiosa con Astrazeneca: "Rispetti gli impegni e pubblichi ...Doveva essere un intervento chirurgico da un quarto d'ora e invece si è rivelato letale. È morta giovedì, all'Ospedale San Giuseppe di Milano, l'imprenditrice ...Roma, la Guardia di Finanza ha scoperto oltre 3mila dosi di prodotti venduti in due mini market di Roma come medicinali anti Covid ...