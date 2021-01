31 gennaio: su 3.462 tamponi molecolari sono rilevati 310 nuovi contagi (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,9%. sono inoltre 929 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 86 casi (9,2%). I decessi registrati sono 16; i ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti ammontano a 590, quest’ultimo dato in calo rispetto a ieri. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.394, con la seguente suddivisione territoriale: 546 a Trieste, 1.154 a Udine, 535 a Pordenone e 159 a Gorizia. I totalmente guariti sono 52.252, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20 (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.462stati310con una percentuale di positività dell’8,9%.inoltre 929 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati86 casi (9,2%). I decessi registrati16; i ricoveri nelle terapie intensive60 mentre quelli in altri reparti ammontano a 590, quest’ultimo dato in calo rispetto a ieri. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.394, con la seguente suddivisione territoriale: 546 a Trieste, 1.154 a Udine, 535 a Pordenone e 159 a Gorizia. I totalmente guariti52.252, i clinicamente guariti ...

