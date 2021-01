24 Ore di Daytona | WTR vince per il terzo anno consecutivo! Corvette svetta in GTLM | Mercedes in GTD

giuseppecorona : Fantastica 24 Ore di Daytona - F1inGenerale_ : 24 Ore di Daytona | Sintesi dopo 24 ore: Acura centra la vittoria - LuigiCalligari : Acura spezza il dominio Cadillac!! La vettura #10 del Wayne Taylor Racing trionfa nella 24 ore di Daytona 2021. Com… - leopnd1 : @AlbuquerqueFil vince la 24 ore di Daytona 2021 con l'Acura #10 davanti a @kamui_kobayashi sulla Cadillac #48 e… - matteopittaccio : RT @edoverce97: Siamo live su -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Daytona

A 18dalla partenza e quindi a 6 dalla conclusione della 24di, la situazione è abbastanza aperta. In testa alla categoria DPi è battaglia fra la Acura del team Wayne Taylor Racing di (Albuquerque/Taylor/ Castroneves/Rossi) con la Cadillac Chip ...Continua senza sosta la corsa dell'Acura ARX - 05 DPi di Wayne Taylor Racing , saldamente in testa alla 24dicon un solo quarto di gara al termine. Alexander Rossi mantiene a bada Kevin Magnussen, 2° con la Cadillac DPi - V. R di Chip Ganassi Racing. Problema al cambio per Cetilar Racing in ...vince la 24 Ore di Daytona 2021. Corvette conquista la vittoria tra le GTLM. Mercedes domina tra le GTD portando a casa una doppietta.Quarto successo in cinque anni per la WTR con la sua nuova ARX-05 #10 davanti alla DPi V.R #48 di Ally/AXR. Mazda recupera il podio nel finale, gran beffa per la Cadillac-CGR. Le C8.R fanno festa in G ...