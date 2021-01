Zona gialla Lazio, Lombardia e 14 regioni (5 arancioni): cosa cambia lunedì, spostamenti, bar e pizzerie (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Italia torna gialla. Da lunedì infatti solo 5 regioni (Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano) saranno ancora in area arancione. Tutte le altre invece,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Italia torna. Dainfatti solo 5(Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano) saranno ancora in area arancione. Tutte le altre invece,...

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - sbonaccini : ?? Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla. Premiati sforzi e sacrifici di… - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - IodiceC : Appena hanno annunciato la zona gialla a Milano, questa è la situazione all’Idroscalo! È una vergogna, non ne uscir… - zzav4 : @Guisanting @zonafranc_ Vai a Chieti ora che siete in zona gialla -