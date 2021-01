Zingaretti “Piano di fine legislatura | prevalga il bene del Paese”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ribadito la disponibilità del Pd a contribuire all’elaborazione di un programma di, coinvolgendo la maggioranza che ha sostenuto Conte e quelle forze che hanno dato il voto di fiducia, avviando un lavoro collegiale”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, al termine delle consultazioni con il Presidente della Camera, Roberto Fico. “Abbiamo sempre fatto prevalere ilcomune e crediamo che questa volontà coincide con la necessità di dare un governo e un programma di”.Il patto di“è l’occasione non per tornare all’Italia che c’era prima della pandemia, ma per ricostruire e rilanciare ildando agli italiani fiducia e speranza. Noi crediamo che sia possibile, ...