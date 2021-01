Zingaretti | “Basta con la solita sinistra elitaria e radical chic da salotto contro tutto e tutti | che vuole dare sempre lezioni | hanno lasciato solo macerie”

Leggi su tpi

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Ho letto su Repubblica una pagina di Concita De Gregorio, purtroppo ho vistol’eterno ritorno di unachema a noi hasulle quali stiamo ricostruendo”. A scriverlo, in un post molto duro su Facebook, è il segretario del Pd Nicola. “Chi fa un comizio in diretta dopo le consultazione al Quirinale è un esempio, chi rispetta quel luogo una nullità. La prossima volta mi porto una chitarra”, prosegue il post del leader dem. “Che degrado. Ma ce la faremo anche questa volta”, conclude. Leggi anche: Crisi di governo, da oggi pomeriggio al via le ...