Xperia 1 III: il nuovo top di gamma Sony prende vita (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuove indiscrezioni in casa Sony per il futuro top di gamma, il nuovo Xperia 1 III esce allo scoperto con nuovi render e le specifiche tecniche. Scopriamolo insieme Inizia a prendere vita il nuovo top di gamma targato Sony, parliamo di Xperia 1 III, diretto successore dell’Xperia 1 II. Nuovi leak suggeriscono la scheda tecnica e in rete si scoprono anche i primi render. A rivelarlo è il noto leaker @Anthony che in un tweet parla delle possibili novità in arrivo. Xperia 1 III: scheda tecnica Dal tweet si evince che il top di gamma di casa Sony avrà una scheda tecnica al top. Il display sarà da 6,5? con tecnologia OLED HDR e risoluzione 4K, con un ... Leggi su tuttotek (Di sabato 30 gennaio 2021) Nuove indiscrezioni in casaper il futuro top di, il1 III esce allo scoperto con nuovi render e le specifiche tecniche. Scopriamolo insieme Inizia areiltop ditargato, parliamo di1 III, diretto successore dell’1 II. Nuovi leak suggeriscono la scheda tecnica e in rete si scoprono anche i primi render. A rivelarlo è il noto leaker @Anthony che in un tweet parla delle possibili novità in arrivo.1 III: scheda tecnica Dal tweet si evince che il top didi casaavrà una scheda tecnica al top. Il display sarà da 6,5? con tecnologia OLED HDR e risoluzione 4K, con un ...

HWSWReview : Sony Xperia 1 III in arrivo? Ecco tutto ciò che sappiamo, via - AcinoDuva : Sony Xperia 1 III in arrivo? Ecco tutto ciò che sappiamo - PuntoCellulare : Sony Xperia 1 III torna agli onori delle cronache, nel rendering pubblicato in anteprima da OnLeaks in cui viene mo… - androidiani : Sony Xperia 1 III in arrivo? Ecco tutto ciò che sappiamo - - DanDragomir : Sony Xperia 1 III va aduce un zoom periscop » -