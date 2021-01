Wta Melbourne 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Camila Giorgi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il programma, le date e tutte le informazioni sui tre tornei che si disputano a Melbourne prima degli Australian Open. In preparazione dello Slam australiano, si è deciso per due appuntamenti dal 31 gennaio al 6 febbraio, ed un terzo dal 3 al 7 febbraio. Per i colori azzurri è al via soprattutto Camila Giorgi al ‘Yarra Valley Classic’. Presenti anche Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEI TORNEI Tutti e tre i tornei saranno coperti in tv da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e disponibile su DAZN), oltre che in streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it, peraltro, seguirà l’evento e proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito. Di seguito il programma e gli ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Il, lee tutte le informazioni sui tre tornei che si disputano aprima degli Australian Open. In preparazione dello Slam australiano, si è deciso per due appuntamenti dal 31 gennaio al 6 febbraio, ed un terzo dal 3 al 7 febbraio. Per i colori azzurri è al via soprattuttoal ‘Yarra Valley Classic’. Presenti anche Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEI TORNEI Tutti e tre i tornei saranno coperti in tv da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e disponibile su DAZN), oltre che insulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it, peraltro, seguirà l’evento e proporrà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti in merito. Di seguito ile gli ...

