(Di sabato 30 gennaio 2021) Lasequel divedrà coinvolto ildopo che Jon M. Chu ha rinunciato al progetto. Il mondo fantastico diritornerà sugli schermi con unasequel e, dopo l'abbandono di Jon M. Chu, è stato svelato il nome del. Il filmmaker sarà coinvolto dietro la macchina da presa del pilot e con l'incarico di produttore esecutivo del progetto ambientato molti anni dopo il lungometraggio cult. Il progetto che continuerà la storia di, prodotto per Disney+, vedrà quindi coinvolto, giàdelleThe End of the F***ing ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Willow: Jonathan Entwistle nuovo regista della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Willow Jonathan

Movieplayer.it

Il Flash Thompson della saga Marvel in trattative per affiancare Warwick Davis nel sequel del classico di Ron HowardTony Revolori Disney+KasdanKasdan ( Solo: A Star Wars Story ) sarà il produttore esecutivo della serie e ha scritto ... L'uscita su Disney+ della serie sequel diè attesa per il 2022.La serie sequel di Willow vedrà coinvolto il regista Jonathan Entwistle dopo che Jon M. Chu ha rinunciato al progetto. Il mondo fantastico di Willow ritornerà sugli schermi con una serie sequel e, dop ...Siamo però a conoscenza del fatto che, per il momento, il regista Jonathan Entwistle lavorerà all’episodio pilota di questa serie Tv che rischia di non avere un seguito. Entwi ...