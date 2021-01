WhatsApp usa le storie per comunicare gli aggiornamenti agli utenti del servizio (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le polemiche sulla privacy cha hanno investito il servizio di messaggistica istantanea, WhatsApp introduce una nuova funzione nelle sue storie. WhatsApp: la nuova funzione delle storie dopo le polemiche sulla privacy su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo le polemiche sulla privacy cha hanno investito ildi messaggistica istantanea,introduce una nuova funzione nelle sue: la nuova funzione delledopo le polemiche sulla privacy su Notizie.it.

UNonnu : @antoguerrera Disinstalla whatsapp e usa telegram. - HTNOVO : RT @HTNOVO: HTNovo: #WhatsApp adesso usa lo Stato per informare sulle novità #Privacy #dati #Facebook - h3llokittyyyyy : raga chi usa le storie su whatsapp? - HTNOVO : HTNovo: #WhatsApp adesso usa lo Stato per informare sulle novità #Privacy #dati #Facebook - youneeess21 : non pensavo esistesse gente che usa le storie di facebook e di whatsapp. che vita triste che avete -