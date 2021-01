WhatsApp | “stories” usate per le comunicazioni | la novità

(Di sabato 30 gennaio 2021) Se su Instagram è la funzione che ha fatto il successo del social, le “” sunon hanno mai preso veramente piede. Allora l’app di messaggistica più diffusa al mondo ha deciso di utilizzare la sezione per trasmettere alla propria community informazioni di servizio. A cominciare da oggi, con la pubblicazione di alcune storie da parte diriguardo le condizioni di utilizzo della privacy., “per le: il contenuto Memore delle tante critiche e perplessità suscitate dall’avviso di poco tempo fa, che non è per nulla piaciuto agli utenti perché di fatto li obbligava ad accettare nuovi termini di utilizzo dei dati pena l’esclusione dal servizio, la società del gruppo Facebook ha cominciato a prestare più attenzione alle ...

Le stories di WhatsApp sono meno utilizzate rispetto a quelle di Facebook e Instagram. In pochi aggiornano il proprio stato e altrettanti tendono a guardare. Novità su Whatsapp, che a partire da oggi comunica direttamente con i propri utenti all'insegna della trasparenza e della privacy. La bufera. Tra gli stati di WhatsApp appaiono anche le Storie ufficiali dell'azienda, che annuncerà in questo spazio novità e aggiornamenti futuri