WhatsApp ora usa lo Stato per annunciare le nuove funzioni (Di sabato 30 gennaio 2021) WhatsApp annuncia che utilizzerà con maggior frequenza lo Stato, per annunciare nuove funzioni o altre importanti novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 30 gennaio 2021)annuncia che utilizzerà con maggior frequenza lo, pero altre importanti novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : WhatsApp ora usa lo Stato per annunciare le nuove funzioni - triviafirstlove : @alelovesjoon Ale ora vengo a dirti su whatsapp cosa è successo perché sono ancora sotto shock - LaFraZanette : Da ora, direttamente nelle storie, si potranno trovare comunicazioni dirette da parte di Whatsapp in merito agli ag… - honeycobbie : il nostro prof di francese ci ha detto in poche parole che se dobbiamo lamentarci per i voti della lettrice “dobbia… - rav3nclown : Ah ora ci si mette anche whatsapp con i suoi stati -