Walter Zenga incontra figlio Andrea al GF Vip, ex gieffina: “Pagina di Tv sconcertante” – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) La storia di Walter Zenga e del figlio Andrea è stata ripercorsa ieri sera al GF Vip in occasione della presenza dell’ex calciatore nella Casa. Un incontro che però ha provocato inevitabilmente delle reazioni differenti sui social, come quella di Veronica Satti, che come spiegato in una serie di Instagram Stories che sono seguite all’ospitata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 30 gennaio 2021) La storia die delè stata ripercorsa ieri sera al GF Vip in occasione della presenza dell’ex calciatore nella Casa. Un incontro che però ha provocato inevitabilmente delle reazioni differenti sui social, come quella di Veronica Satti, che come spiegato in una serie di Instagram Stories che sono seguite all’ospitata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera vi aspetta un incontro attesissimo: Walter Zenga entrerà nella Casa di #GFVIP per vedere suo figlio And… - adsaysthat : Questione Walter Zenga, inizialmente ero piacevolmente stupita. Ho detto 'guarda, gli inviti di Barbara li rifiuta… - marktie21 : Buondì Ragno! A couple of questions: cosa ne pensi di Walter Zenga? Lo vedresti un suo ritorno in Italia? @SpudFNVPN -