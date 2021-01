Voto storico in Portogallo, il Parlamento dice sì alla legge per legalizzare l’eutanasia in situazioni di “sofferenza o gravità estrema” (Di sabato 30 gennaio 2021) Sì del Portogallo all’eutanasia. Il Parlamento ha approvato il disegno di legge che rende legale la morte medicalmente assistita per persone che si trovano in situazioni di “sofferenza o gravità estrema”, con “lesione definitiva” o in caso di “malattia incurabile o fatale”. A favore delle legge si sono espressi 136 deputati, tra cui quelli del Partito socialista, del Bloco de esquerda, dei Verdi e di altri alleati, mentre i contrari sono stati 78 e le astensioni quattro. Ora il testo passerà al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, dichiarato cattolico praticante, che avrà 20 giorni per analizzare la misura e per decidere se inviarla alla Corte costituzionale, promulgarla o porre il veto. Un blocco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Sì delal. Ilha approvato il disegno diche rende legale la morte medicalmente assistita per persone che si trovano indi “”, con “lesione definitiva” o in caso di “malattia incurabile o fatale”. A favore dellesi sono espressi 136 deputati, tra cui quelli del Partito socialista, del Bloco de esquerda, dei Verdi e di altri alleati, mentre i contrari sono stati 78 e le astensioni quattro. Ora il testo passerà al presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, dichiarato cattolico praticante, che avrà 20 giorni per analizzare la misura e per decidere se inviarlaCorte costituzionale, promulgarla o porre il veto. Un blocco ...

