Voto alle Donne: cosa succedeva oggi nel 1945 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 gennaio 1945 nella riunione del consiglio dei ministri, come ultimo argomento, si discuteva del Voto alle Donne. 30 gennaio 1945. Ricordiamo questa data per un motivo. Perché fu allora che si mosse il primo passo verso il suffragio femminile. Quel giorno di 76 anni fa, il Consiglio dei ministri deliberò la “concessione” del diritto di elettorato attivo e passivo, che avrebbe poi portato al Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio dello stesso anno. “Estensione alle Donne del diritto di Voto”, si intitolava, con buona esclusione, però, delle minori di 21 anni e delle prostitute. Storia: il Voto alle Donne Come prevedeva il Programma di San Sepolcro dei Fasci di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Il 30 gennaionella riunione del consiglio dei ministri, come ultimo argomento, si discuteva del. 30 gennaio. Ricordiamo questa data per un motivo. Perché fu allora che si mosse il primo passo verso il suffragio femminile. Quel giorno di 76 anni fa, il Consiglio dei ministri deliberò la “concessione” del diritto di elettorato attivo e passivo, che avrebbe poi portato al Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio dello stesso anno. “Estensionedel diritto di”, si intitolava, con buona esclusione, però, delle minori di 21 anni e delle prostitute. Storia: ilCome prevedeva il Programma di San Sepolcro dei Fasci di ...

