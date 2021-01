Volley, Coppa Italia Superlega semifinali. Le quattro “grandi” si giocano il posto in finale (Di sabato 30 gennaio 2021) Nessuna sorpresa, almeno finora. Perugia, Civitanova, Trento e Modena erano attese all’appuntamento con le semifinali della Coppa Italia ed hanno risposto presenti anche in discreta scioltezza se si esclude la fatica enorme di Perugia nel quarto di finale di mercoledì contro Ravenna. Saranno loro a giocarsi la Coppa nel week end a Casalecchio di Reno. Una favorita vera non c’è, anche se, guardando le ultime partite, la Itas Trentino arriva a questo appuntamento con 14 vittorie consecutive alle spalle e avendo sconfitto in sequenza tutte e tre le avversarie nell’ultimo mese di campionato. la squadra di Lorenzetti ha superato brillantemente un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, complicato dal Covid che ha costretto la squadra a fermarsi per quasi un mese. Con entrambi i ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) Nessuna sorpresa, almeno finora. Perugia, Civitanova, Trento e Modena erano attese all’appuntamento con ledellaed hanno rispresenti anche in discreta scioltezza se si esclude la fatica enorme di Perugia nel quarto didi mercoledì contro Ravenna. Saranno loro a giocarsi lanel week end a Casalecchio di Reno. Una favorita vera non c’è, anche se, guardando le ultime partite, la Itas Trentino arriva a questo appuntamento con 14 vittorie consecutive alle spalle e avendo sconfitto in sequenza tutte e tre le avversarie nell’ultimo mese di campionato. la squadra di Lorenzetti ha superato brillantemente un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, complicato dal Covid che ha costretto la squadra a fermarsi per quasi un mese. Con entrambi i ...

