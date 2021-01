Volley, Coppa Italia: Perugia tramortisce Trento e raggiunge Civitanova in Finale. Domani big match a Bologna (Di sabato 30 gennaio 2021) Perugia ha travolto Trento con un roboante 3-0 (25-19; 25-14; 25-17) e si è qualificata alla Finale della Coppa Italia 2021 di Volley maschile. I Block Devils si sono imposti con grandissima autorevolezza alla Unipol Arena di Bologna, giganteggiando in una semiFinale che sulla carta doveva essere molto equilibrata e che invece si è risolta in poco più di un’ora di gioco. Gli umbri torneranno in campo Domani pomeriggio per affrontare Civitanova nell’eterna sfida tra le due grandi corazzate del nostro panorama: la Lube cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, gli uomini di Vital Heynen proveranno a portare a casa il primo titolo del nuovo anno solare. Trento termina la sua striscia di ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha travoltocon un roboante 3-0 (25-19; 25-14; 25-17) e si è qualificata alladella2021 dimaschile. I Block Devils si sono imposti con grandissima autorevolezza alla Unipol Arena di, giganteggiando in una semiche sulla carta doveva essere molto equilibrata e che invece si è risolta in poco più di un’ora di gioco. Gli umbri torneranno in campopomeriggio per affrontarenell’eterna sfida tra le due grandi corazzate del nostro panorama: la Lube cercherà di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno, gli uomini di Vital Heynen proveranno a portare a casa il primo titolo del nuovo anno solare.termina la sua striscia di ...

