Volley, Coppa Italia maschile: il programma delle semifinali

Tutto pronto per il weekend di Volley che assegnerà il primo trofeo del 2021; l'Unipol Arena di Bologna, dopo i successi del 2017, 2019 e 2020, si tingerà ancora una volta del tricolore ospitando la Final Four, anche se a porte chiuse. Prima Civitanova e Modena, poi Perugia e Trentino si sfideranno per accedere all'ambita finale. Scopriamo insieme il programma delle semifinali di Coppa Italia di Volley maschile con le parole dei capitani delle quattro squadre protagoniste. 

Sabato 31 gennaio
Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena ore 15.30, diretta Rai Sport e streaming su raiplay.it
Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino ore 18.00, diretta Rai Sport e streaming su raiplay.it

