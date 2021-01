Volley | Coppa Italia | Civitanova-Modena 3-0 | Lube in finale per difendere il trofeo

(Di sabato 30 gennaio 2021)ha sconfittoper 3-0 (27-25; 25-22; 25-21) e si è così qualificata alladella2021 dimaschile. Lasi è imposta alla Unipol Arena di Bologna al termine di una partita particolarmente combattuta, equilibrata e avvincente. I detentori delavranno così la possibilità di scendere in campo domani pomeriggio contro la vincente dell’altra semitra Perugia e Trento, in programma alle ore 18.00. Gli ultimi Campioni d’hanno confermato il pronostico della vigilia, ma hanno dovuto faticare più del previsto contro gli agguerriti Canarini, capaci di mettere in difficoltà gli uomini di Fefé De Giorgi nel primo set (dove hanno sciupato un vantaggio di 23-20 e 24-23) ...

DIRETTA CIVITANOVA MODENA (RISULTATO 2 - 0): ALLUNGA LA LUBE Allunga la Cucina Lube Civitanova nella semifinale diItalia dimaschile contro la Leo Shoes Modena, vincendo anche il secondo set con un parziale di 25 - 22 e portandosi a un passo dall'accesso alla finalissima della competizione. Anche nel ...DIRETTA PERUGIA TRENTO: PARLA HEYNEN Prima di dare la parola al campo per la diretta di Perugia Trento , attesa seconda semifinale dellaItalia dimaschile, certo ci pare importante dare spazio anche al tecnico della formazione umbra, che alla vigilia ha presentato sul portale del club, l'atteso incontro. Vital Heynen ha ...Civitanova ha sconfitto Modena per 3-0 (27-25; 25-22; 25-21) e si è così qualificata alla Finale della Coppa Italia 2021 di volley maschile. La Lube si è imposta alla Unipol Arena di Bologna al termin ...Volley maschile, Coppa Italia 2021: la Cucine Lube Civitanova batte Modena in tre set e vola in finale, dove attende la vincente di Perugia-Trento ...