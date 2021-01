VIDEO Prada Cup, i festeggiamenti alla base di Luna Rossa. Tripudio con le famiglie dopo il 4-0 a Patriot (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa ha schiantato American Magic: le semifinali della Prada Cup 2021 di vela si sono chiuse con un netto 4-0 in favore del consorzio italiano, che accede in maniera rapida alla finale contro Ineos Uk. Chi conquisterà la serie avrà diritto a sfidare New Zealand per l’America’s Cup. Sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione è apparso un VIDEO celebrativo per l’accesso in finale di Luna Rossa che mostra i festeggiamenti al termine della quarta regata, quella della vittoria che ha sancito il passaggio del turno. Da domani si inizierà a pensare alla finale. IL VIDEO DEI festeggiamenti DI Luna Rossa Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha schiantato American Magic: le semifinali dellaCup 2021 di vela si sono chiuse con un netto 4-0 in favore del consorzio italiano, che accede in maniera rapidafinale contro Ineos Uk. Chi conquisterà la serie avrà diritto a sfidare New Zealand per l’America’s Cup. Sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione è apparso uncelebrativo per l’accesso in finale diche mostra ial termine della quarta regata, quella della vittoria che ha sancito il passaggio del turno. Da domani si inizierà a pensarefinale. ILDEIDIFoto:Press

