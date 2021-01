VIDEO Luna Rossa vince la semifinale di Prada Cup: l’esultanza dei tifosi a terra. La festa al traguardo (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa ha vinto la semifinale della Prada Cup: pesantissimo 4-0 rifilato ad American Magic e pass per l’atto conclusivo contro Ineos Uk. L’equipaggio ha fatto festa a bordo, ma il successo è stato celebrato anche a tera dai tanti tifosi dell’imbarcazione italiana presenti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Di seguito il VIDEO dell’esultanza per il trionfo di Luna Rossa. VIDEO festa terra, Luna Rossa vince LA semifinale: Foto: Luna Rossa Press Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha vinto ladellaCup: pesantissimo 4-0 rifilato ad American Magic e pass per l’atto conclusivo contro Ineos Uk. L’equipaggio ha fattoa bordo, ma il successo è stato celebrato anche a tera dai tantidell’imbarcazione italiana presenti nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Di seguito ildelper il trionfo diLA: Foto:Press

