VIDEO Inter-Benevento 4-0: highlights e sintesi. Poker dei nerazzurri al Meazza, doppietta di Lukaku (Di sabato 30 gennaio 2021) L'Inter fa festa al Meazza e realizza un Poker di reti (4-0) contro il Benevento, nel confronto valido per il 20° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. L'autorete di Improta al 7? e i gol di Lautaro Martinez e di Romelu Lukaku (doppietta) hanno permesso alla formazione di Antonio Conte di aggiudicarsi la sfida con un certo agio e di mantenere le distanze dal Milan capolista. La Beneamata, infatti, dista due punti dai "cugini" e la sfida si fa sempre più appassionante. Il Benevento di Filippo Inzaghi rimane a quota 22 punti in 12ma posizione.

