Vicenza – Venezia 0-0, pareggio a reti bianche nel derby veneto (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’anticipo del XX turno di Serie B il derby veneto tra Vicenza e Venezia termina con un pareggio reti inviolate che favorisce maggiormente i padroni di casa vista l’inferiorità numerica. Sorprese nelle formazioni iniziali con Di Carlo che mischia le carte e schiera in attacco la coppia inedita Jallow-Longo contando sulla voglia di rivalsa dell’ex Venezia, mentre Zanetti schiera Fiordalino al posto di Crnigoj a centrocampo. La cronaca di Vicenza – Venezia La sfida viene condizionata subito dalle condizioni pessime del campo ghiacciato, il primo tempo parte a ritmi lenti poi al 23? Longo ha l’occasione di segnare contro la sua ex squadra ma spreca da due passi. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 33? trovano la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’anticipo del XX turno di Serie B iltratermina con uninviolate che favorisce maggiormente i padroni di casa vista l’inferiorità numerica. Sorprese nelle formazioni iniziali con Di Carlo che mischia le carte e schiera in attacco la coppia inedita Jallow-Longo contando sulla voglia di rivalsa dell’ex, mentre Zanetti schiera Fiordalino al posto di Crnigoj a centrocampo. La cronaca diLa sfida viene condizionata subito dalle condizioni pessime del campo ghiacciato, il primo tempo parte a ritmi lenti poi al 23? Longo ha l’occasione di segnare contro la sua ex squadra ma spreca da due passi. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 33? trovano la ...

