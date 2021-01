Via libera dell’Aifa al vaccino AstraZeneca. Consigliato dai 18 ai 55 anni. Arcuri: “A fine febbraio arriveremo a 6,3 milioni di dosi consegnate” (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il via libera dell’Ema, arrivato nella giornata di ieri (leggi l’articolo), anche l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. Il farmaco è stato autorizzato con l’indicazione per l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. “arriveremo a fine febbraio a 6.364.808 dosi consegnate, per finire il primo target e iniziare già il secondo in attesa del via libera a Aifa a AstraZeneca” ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccinale. “Con l’ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo il viadell’Ema, arrivato nella giornata di ieri (leggi l’articolo), anche l’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato ilanti Covid-19 di. Il farmaco è stato autorizzato con l’indicazione per l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55. “a 6.364.808, per finire il primo target e iniziare già il secondo in attesa del viaa Aifa a” ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico, durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccinale. “Con l’ok adentriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che ...

