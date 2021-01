Via libera ad AstraZenaca da 18 a 55 anni. Il vaccino che parla italiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Il vaccino di AstraZeneca stato approvato dall Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) con l'indicazione per l utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. Si apprende dall Aifa. Il nome di questo vaccino, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 30 gennaio 2021) Ildi AstraZeneca stato approvato dall Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) con l'indicazione per l utilizzo preferenziale dai 18 ai 55. Si apprende dall Aifa. Il nome di questo, ...

