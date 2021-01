Verissimo, Patrizia Mirigliani: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo!” (Di sabato 30 gennaio 2021) Patrizia Mirigliani che da anni porta avanti “Miss Italia”, l’eredità lasciata dal padre Enzo ha raccontato il dramma vissuto con il figlio a Verissimo Parla a cuore aperto e con profonda sincerità Patrizia Mirigliani nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin e che verrà trasmessa in onda oggi pomeriggio nell’appuntamento settimanale di Verissimo. Patrizia Mirigliani, figlia di Enzo patron della manifestazione “Miss Italia”, ha raccontato il difficile percorso di vita che ha coinvolto il figlio Nicola, entrato nel giro della della tossicodipendenza a diciotto anni. Ai tempi, la notizia ha destato scalpore ed è stato motivo di argomento da trattare nei salotti della televisione italiana perché la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 gennaio 2021)che da anni porta avanti “Miss Italia”, l’eredità lasciata dal padre Enzo ha raccontato il dramma vissuto con ilParla a cuore aperto e con profonda sinceritànell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin e che verrà trasmessa in onda oggi pomeriggio nell’appuntamento settimanale di, figlia di Enzo patron della manifestazione “Miss Italia”, ha raccontato il difficile percorso di vita che ha coinvolto ilNicola, entrato nel giro della della tossicodipendenza a diciotto anni. Ai tempi, la notizia ha destato scalpore ed è stato motivo di argomento da trattare nei salotti della televisione italiana perché la ...

