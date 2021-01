Verissimo | Patrizia Mirigliani e il figlio Nicola | “L’ho denunciato per salvarlo”

(Di sabato 30 gennaio 2021)ripercorre ala lunga battaglia delcontro la tossicodipendenza. Un difficile percorso di vita quello del ragazzo, che ha anche portato l’imprenditrice a denunciarlo. A tu per tu con Silvia Toffanin, l’ospite spiega come sta ora il: “Servono piccoli passi, ma c’è già un bel cambiamento“.e la denuncia alNon sono stati anni semplici quelli vissuti da, patron di Miss Italia. L’imprenditrice ha infatti dovuto fare i conti con il difficile percorso di vita intrapreso dal, finito nel tunnel della tossicodipendenza a soli 18 anni. Scelte ed amicizie sbagliate, ma ...

Mirigliani a Verissimo parla del figlio Nicola Pisu che ha denunciato per motivi di droga. 'Mi faceva una richiesta continua di soldi legata proprio all'acquisto di droga' - rivela la patron ... (aggiornamento di Emanuele Ambrosio) Patrizia Mirigliani in lacrime a Verissimo Sarà una Patrizia Mirigliani disperata e in lacrime quella che oggi pomeriggio sarà nel salotto di Silvia Toffanin a ... Patrizia Mirigliani ripercorre a Verissimo la lunga battaglia del figlio Nicola contro la tossicodipendenza. Un difficile percorso di vita quello del ragazzo, che ha anche portato ...