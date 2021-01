Verissimo | ecco gli ospiti della puntata in onda il 23 gennaio 2021 su Canale 5

(Di sabato 30 gennaio 2021)di sabato 30insu5: Andrea Bocelli, Emma, Elisabetta Gregoraci con la sorella e altri.continua la sua marcia nel palinsesto del weekend di5 con le nuove puntate ineditenuova stagione. La formula del programma è sempre la stessa, Silvia Toffanin intervista l’ospite famoso di turno, rigorosamente distanziati, ottenendo informazioni inedite. L’appuntamento è per oggi, sabato 30, alle 16:00 su5, subito dopo l’appuntamento settimanale con Amici. Come sempre alla conduzione troveremo Silvia Toffanin....

zazoomblog : Verissimo anticipazioni 30 gennaio: ecco tutti gli ospiti della puntata - #Verissimo #anticipazioni #gennaio: - zazoomblog : Anticipazioni Verissimo oggi in tv: ecco tutti gli ospiti di sabato 30 gennaio 2021 - #Anticipazioni #Verissimo… - CorriereCitta : Anticipazioni #Verissimo, oggi in tv: ecco tutti gli ospiti di sabato 30 gennaio 2021 #verissimo - AspettaTom : @___FaByAnA___ @awaawakk Verissimo, è una considerazione che mi faccio spesso. Peccato che solitamente si debbano i… - cometa_b : Ecco che fanno uscire Finalmente la verità che Pierpaolo ha tentato di abbandonare causa Elisabetta e Signorini no… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ecco

, ma siete curiosi di sapere chi saranno gli ospiti di? Al solito orario, Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo programma. Siete curiosi, però, di sapere chi ...Uno dei punti forti della squadra è il portiere Vladimir che guida la difesa con Lucas, ... DavantiLuiz Adriano ex Milan, con dietro Rony e uno tra Willian e Gustavo Scarpa , numero 14 ...L'ex Portos e Breganze sul suo magic moment: 'Bello essere lì con le brasiliane. Il nostro rendimento? Non completamente soddisfatte'.Il medico di Ardea ha poi proseguito, rincarando la dose: “Non la passeranno liscia, ne vedrete delle belle. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e poi non mi hanno permesso di replicare ...