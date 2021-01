Verissimo, anticipazioni 30 gennaio: ecco tutti gli ospiti della puntata (Di sabato 30 gennaio 2021) anticipazioni ed ospiti della nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, su Canale 5 dalle ore 16.00 circa. Gli ospiti di oggi Quest’oggi, sabato 30 gennaio, dalle ore 16.00 su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Vieni sempre, tantissimi gli ospiti che si succederanno negli studi di Cologno Monzese. Il primo a sedersi sulla poltrona dinanzi alla padrona di casa sarà un artista di fama mondiale, il tenore Andrea Bocelli. Dagli esordi ai palcoscenici dei teatri più famosi al mondo, dall’infanzia sino alla fama internazionale: Bocelli si racconterà senza filtri. E parlerà anche dei suoi progetti futuri. A seguire un amatissimo cantante Nek, che racconterà la ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 30 gennaio 2021)ednuovadi, condotto da Silvia Toffanin, su Canale 5 dalle ore 16.00 circa. Glidi oggi Quest’oggi, sabato 30, dalle ore 16.00 su Canale 5, torna un nuovo appuntamento concondotto da Silvia Toffanin. Vieni sempre, tantissimi gliche si succederanno negli studi di Cologno Monzese. Il primo a sedersi sulla poltrona dinanzi alla padrona di casa sarà un artista di fama mondiale, il tenore Andrea Bocelli. Dagli esordi ai palcoscenici dei teatri più famosi al mondo, dall’infanzia sino alla fama internazionale: Bocelli si racconterà senza filtri. E parlerà anche dei suoi progetti futuri. A seguire un amatissimo cantante Nek, che racconterà la ...

