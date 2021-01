VerbumlandiArt traccia il bilancio di 8 anni di attività

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’Associazione culturale internazionale, fondata a Lecce per iniziativa della poetessa ed operatrice culturale Regina Resta, festeggia 8L’Associazione culturale internazionale VerbumladiArt APS, compie otto. Nasce nel 2013 per volontà e desiderio della poetessa Regina Resta, allora conduttrice della rubrica Verbumlandia sulla webtv locale Mybox di Michele Mariano, in tutti questiha realizzato una… L'articolo Corriere Nazionale.