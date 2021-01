**Vela: Ricci, 'Luna Rossa molto migliorata contro Ineos se la gioca alla pari'** (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento della vittoria sugli americani, sono un super tifoso di Luna Rossa. In queste regate ho visto Luna Rossa molto migliorata e ora avanti così, contro gli inglesi si parte almeno alla pari". Lo skipper di Azzurra, Cino Ricci, commenta così all'Adnkronos, il successo di Luna Rossa per 4-0 contro American Magic che permette alla barca italiana di raggiungere i britannici di Ineos nella finale di Prada Cup. "Dopo le prime regate -prosegue Ricci- pensavo che Luna Rossa fosse inferiore a Ineos invece ora ho molta fiducia sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Sono davvero contento della vittoria sugli americani, sono un super tifoso di. In queste regate ho vistoe ora avanti così,gli inglesi si parte almeno". Lo skipper di Azzurra, Cino, commenta così all'Adnkronos, il successo diper 4-0American Magic che permettebarca italiana di raggiungere i britannici dinella finale di Prada Cup. "Dopo le prime regate -prosegue- pensavo chefosse inferiore ainvece ora ho molta fiducia sia ...

Ugatarta : RT @romaierioggi: Siamo in Largo Corrado Ricci durante sciopero dei Tramvieri nel 1905. Sullo sfondo da sx verso dx: Colonna di Foca, Tempi… - Marco29744727 : RT @romaierioggi: Siamo in Largo Corrado Ricci durante sciopero dei Tramvieri nel 1905. Sullo sfondo da sx verso dx: Colonna di Foca, Tempi… - caputmundiHeidi : RT @romaierioggi: Siamo in Largo Corrado Ricci durante sciopero dei Tramvieri nel 1905. Sullo sfondo da sx verso dx: Colonna di Foca, Tempi… - rboccardelli : RT @romaierioggi: Siamo in Largo Corrado Ricci durante sciopero dei Tramvieri nel 1905. Sullo sfondo da sx verso dx: Colonna di Foca, Tempi… - romaierioggi : Siamo in Largo Corrado Ricci durante sciopero dei Tramvieri nel 1905. Sullo sfondo da sx verso dx: Colonna di Foca,… -