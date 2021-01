Vaccino Covid | vertice governo-Regioni | ok all' adeguamento del piano mese per mese

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si è svolto a Roma ilfra il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e i presidenti delleitaliane per aggiornare il piani vaccini anti-(LO SPECIALE). Alla riunione hanno preso parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Durante il, dalleè arrivato un pieno sostegno alvaccini che andrà adeguatoperin base alla distribuzione. "Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato", ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro Speranza durante il. Arcuri ha spiegato che "ad oggi ...