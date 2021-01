Vaccino Covid: ok a piano mese per mese. Arcuri: oltre 6 milioni di dosi a fine febbraio (Di sabato 30 gennaio 2021) Covid: il piano vaccini in Italia ha il sostanziale via libera delle Regioni, che durante il vertice convocato dal ministro Francesco Boccia , hanno assicurato il loro pieno sostegno. Il piano andrà ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021): ilvaccini in Italia ha il sostanziale via libera delle Regioni, che durante il vertice convocato dal ministro Francesco Boccia , hanno assicurato il loro pieno sostegno. Ilandrà ...

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Agenzia_Ansa : Il #vaccino anti #Covid19 di Johnson & Johnson 'è efficace al 66%'. Lo riportano i media americani citando la socie… - BarbaraRaval : @mi00110011 @priscilla628900 In Italia o nel mondo? C'è un canale Telegram che lo fa abbastanza bene. 'Eventi Avv… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Oltre 500 dosi di vaccino anti-Covid somministrate a persone che non ne avevano titolo. A Scicli, dove è stata @Annareporter,… -