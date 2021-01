Vaccino covid, nasce la piattaforma per prenotarsi: è destinata agli over 80 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli over 80 che hanno intenzione di vaccinarsi possono registrarsi ad un app apposita. A renderlo noto è stato proprio il Comune di Napoli per dare una possibilità importante ai soggetti più a rischio. In effetti gli anziani, per la loro età e relativi problemi di salute sono quelli che più sono a rischio di conseguenze gravi da un eventuale contagio da coronavirus. Per questo motivo, dopo aver sottoposto q vaccinazione gran parte dei sanitari, è possibile la vaccinazione a chiunque ne sentisse il bisogno tra gli over 80. La piattaforma è stata messa a disposizione dalla stessa Regione Campania. Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del vaccinando, nonché un indirizzo mail e un cellulare come recapito. In caso sia necessario ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli80 che hanno intenzione di vaccinarsi possono registrarsi ad un app apposita. A renderlo noto è stato proprio il Comune di Napoli per dare una possibilità importante ai soggetti più a rischio. In effetti gli anziani, per la loro età e relativi problemi di salute sono quelli che più sono a rischio di conseguenze gravi da un eventuale contagio da coronavirus. Per questo motivo, dopo aver sottoposto q vaccinazione gran parte dei sanitari, è possibile la vaccinazione a chiunque ne sentisse il bisogno tra gli80. Laè stata messa a disposizione dalla stessa Regione Campania. Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria del vaccinando, nonché un indirizzo mail e un cellulare come recapito. In caso sia necessario ...

