Vaccino Covid in Campania | ecco la piattaforma per le prenotazioni degli anziani con più di 80 anni di età

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - Agenzia_Ansa : Il #vaccino anti #Covid19 di Johnson & Johnson 'è efficace al 66%'. Lo riportano i media americani citando la socie… - _DAGOSPIA_ : FLASH! – L’AIFA HA APPROVATO IL VACCINO ANTI COVID-19 DI ASTRAZENECA - RadioLuiss : ???? L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il vaccino anti Covid-19 di #AstraZeneca -

...agli organizzatori di Sanremo di invitare come pubblico presente all'Ariston per il festival i medici e tutti gli operatori sanitari che hanno già ricevuto entrambi le dosi delanti, e ...L'Aifa, agenzia per il farmaco italiana, sta per dare un via libera condizionato all'utilizzo delcontro ildi AstraZeneca. Ilpotrebbe essere utilizzato solo al di sotto di una certa età. Con ogni probabilità, l'approccio dell'Aifa sarà più conservativo non solo, dunque, di ...“L’analisi della situazione attuale – dice il presidente regionale Vittorio Messina – è drammatica. I dati raccolti dalla Banca d’Italia evidenziano che nel 2020 il 50% delle aziende Siciliane ha regi ...Sono 650 sono le persone ricoverate. In terapia intensiva ci sono 62 persone (-5). In isolamento domiciliare ci sono 3745 persone, 95 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5.052. I guariti so ...