Vaccino AstraZeneca | ok dell' Aifa Raccomandato agli under 55

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - Rinaldi_euro : Vaccini, 'cosa c'è scritto davvero'. Contratti capestro, parla il testimone: così Pfizer e AstraZeneca ci hanno fre… - StefaniaFalone : RT @Cartabellotta: #vaccino #AstraZeneca: via libera anche da #AIFA >18 anni Adesso però bisogna riscrivere il consenso informato per gli… - infoitsalute : Vaccino Astrazeneca, arriva l'ok dell'Aifa: «Fascia preferenziale dai 18 ai 55 anni» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Arcuri: oltre 6 milioni di dosi a fine febbraio Covid, il bollettino di oggi Si confermano, dunque, i dubbi sull'efficacia delper i soggetti più anziani, vista la scarsità di ...L' Aifa , Agenzia per il farmaco italiana, ha dato un via libera condizionato all'utilizzo delcontro il Covid di. Ilsi può usare a tutte le età, ma è raccomandato solo per chi ha meno di 55 anni: l'indicazione è dunque quello di un utilizzo preferenziale tra i 18 e i 55 anni . La posizione ...L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), a quanto apprende l'ANSA, ha approvato il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca. L'indicazione per l'utilizzo preferenziale è per ...Vaccini, anche l'Aifa approva il siero Astrazeneca. Coronavirus - Si tratta del terzo autorizzato finora in Europa ...