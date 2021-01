Vaccino Astrazeneca approvato dall’Aifa. Consigliato per gli under 55 (Di sabato 30 gennaio 2021) perché ci sono più dati. ROMA – Vaccino Astrazeneca approvato dall’Aifa. Dopo il via libera dell’Ema e dell’Unione Europea, è arrivata l’autorizzazione anche dall’Aifa. L’ente regolatorio italiano ha deciso di non cambiare le indicazioni arrivate da Bruxelles. Le dosi possono essere somministrate a tutte fasce di età, ma si consiglia di utilizzarlo per gli under 55. Per le fasce di età più anziane i dati a disposizione non sono molti e, per questo, si raccomanda di usarlo per i più giovani. Nelle prossime ore le autorità sanitarie valuteranno se seguire le indicazioni oppure continuare con il piano arrivato. Speranza: “Pronti ad entrare in una fase espansiva” L’autorizzazione dell’Aifa è arrivata durante il vertice tra Governo e Regioni. Poco prima del via libera, il ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021) perché ci sono più dati. ROMA –. Dopo il via libera dell’Ema e dell’Unione Europea, è arrivata l’autorizzazione anche. L’ente regolatorio italiano ha deciso di non cambiare le indicazioni arrivate da Bruxelles. Le dosi possono essere somministrate a tutte fasce di età, ma si consiglia di utilizzarlo per gli55. Per le fasce di età più anziane i dati a disposizione non sono molti e, per questo, si raccomanda di usarlo per i più giovani. Nelle prossime ore le autorità sanitarie valuteranno se seguire le indicazioni oppure continuare con il piano arrivato. Speranza: “Pronti ad entrare in una fase espansiva” L’autorizzazione dell’Aifa è arrivata durante il vertice tra Governo e Regioni. Poco prima del via libera, il ...

robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro… - RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - Rinaldi_euro : Vaccini, 'cosa c'è scritto davvero'. Contratti capestro, parla il testimone: così Pfizer e AstraZeneca ci hanno fre… - AndreaBoeris : Secondo @Agenzia_Italia via libera dell'Aifa al vaccino di #AstraZeneca, che però 'raccomanda l'utilizzo preferenzi… - giacomozuliane : RT @repubblica: Ok dell'Aifa al vaccino AstraZeneca, via libera a tutte le fasce d'età -