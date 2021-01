Vaccino anticovid: a febbraio in arrivo 4 milioni di dosi (Di sabato 30 gennaio 2021) In arrivo a febbraio 4 milioni di dosi di Vaccino in aggiunta ai due milioni già arrivati. Via libera anche dall’AIFA al Vaccino AstraZeneca “A febbraio arriveranno 4 milioni di dosi Vaccino che si sommano a due milioni già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi”. E’ ciò che, secondo L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 30 gennaio 2021) Indidiin aggiunta ai duegià arrivati. Via libera anche dall’AIFA alAstraZeneca “Aarriveranno 4diche si sommano a duegià arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi”. E’ ciò che, secondo L'articolo Curiosauro.

robersperanza : Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccin… - JolandaBivona : RT @MinervaMcGrani1: - JPCK72 : RT @MinervaMcGrani1: - jornalistavitor : RT @robersperanza: Lo stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino Ant… - infoitinterno : Salute Guido Bertolaso a capo dell'organizzazione lombarda per il vaccino anticovid -