Vaccini, svelati omissis oscurati nel contratto Ue-AstraZeneca: 870 milioni per la prima fornitura

Colpo di scena nel difficile contenzioso che si è venuto a creare tra l'Ue e AstraZeneca per la fornitura di Vaccini anti-Covid. Dopo la pubblicazione del contratto stipulato dall'Ue sul sito della commissione europea, sono emersi alcuni particolari interessanti. Le parti sensibili sono state oscurate, ma alcune si vedono parzialmente. Tra queste, una su tutte: l'Ue e i singoli stati membri si sono impegnati complessivamente per 870 milioni di euro con AstraZeneca per la prima fornitura di 300 milioni di dosi e altre 100 milioni opzionabili. Una cifra che sinora non era stata rivelata.

... tra cui spese della manodopera, materiali, stabilimenti, costi amministrativi per lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini. L'accordo tra le parti è che, se da un lato il suo impegno è "no ...

Il resto del denaro dovrebbe arrivare da Bruxelles ad AstraZeneca entro 20 giorni dalla prima consegna di vaccino, dunque si presume a fine febbraio. Uno su tutti: l’Ue e i singoli stati membri si son ...

