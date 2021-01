Vaccini, quasi 1,9 milioni di somministrazioni. In 550mila hanno ricevuto anche la seconda dose (Di domenica 31 gennaio 2021) Va avanti la campagna vaccinale in Italia. Dopo circa un mese dalle prime somministrazioni del farmaco contro il Coronavirus e nonostante i ritardi nelle consegne di Pfizer/Biontech e Moderna negli hub regionali, il totale dei soggetti che hanno ricevuto almeno una dose è pari a 1.895.483. Il numero viene dall’ultimo report relativo alle vaccinazioni, aggiornato e diffuso quotidianamente da Palazzo Chigi. Ma il numero delle persone che fino ad ora hanno ricevuto entrambe le dosi si ferma a 558.668, segno che l’intera campagna vaccinale non è che agli esordi e molti sforzi sarà necessario mettere in campo. Analizzando i dati, dal punto di vista del genere sono le donne ad avere ricevuto più somministrazioni. Fino a questo momento, in 1.189.618 ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Va avanti la campagna vaccinale in Italia. Dopo circa un mese dalle primedel farmaco contro il Coronavirus e nonostante i ritardi nelle consegne di Pfizer/Biontech e Moderna negli hub regionali, il totale dei soggetti chealmeno unaè pari a 1.895.483. Il numero viene dall’ultimo report relativo alle vaccinazioni, aggiornato e diffuso quotidianamente da Palazzo Chigi. Ma il numero delle persone che fino ad oraentrambe le dosi si ferma a 558.668, segno che l’intera campagna vaccinale non è che agli esordi e molti sforzi sarà necessario mettere in campo. Analizzando i dati, dal punto di vista del genere sono le donne ad averepiù. Fino a questo momento, in 1.189.618 ...

