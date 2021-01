Vaccini: l’Europa ha prenotato 2,3 miliardi di dosi, la firma con sei società (Di sabato 30 gennaio 2021) Noi abbiamo deciso di mettere in comune l'acquisto di Vaccini, questo permette di ottenere prezzi notevolmente più bassi, e quantità superiori per l'insieme dell'unione: abbiamo prenotato tre miliardi di dosi di Vaccini aveva detto il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier Leggi su firenzepost (Di sabato 30 gennaio 2021) Noi abbiamo deciso di mettere in comune l'acquisto di, questo permette di ottenere prezzi notevolmente più bassi, e quantità superiori per l'insieme dell'unione: abbiamotredidiaveva detto il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier

SusannaCeccardi : L’Europa non ha fatto niente contro la Germania che non ha rispettato il patto sull’acquisto dei vaccini Pfizer; ma… - Tg3web : L'Europa alza la voce contro le aziende fornitrici di vaccini e minaccia di bloccare le esportazioni se non saranno… - M5S_Europa : I tentativi di #AstraZeneca di giustificare i ritardi nella consegna dei #vaccini vanno bloccati. Lo svincolo dalla… - FirenzePost : Vaccini: l’Europa ha prenotato 2,3 miliardi di dosi, la firma con sei società - giuseppeargent3 : @Pontifex_it Covid-19-vaccini. E' assurdo: nonostante le case produttrici abbiano preteso nel contratto di essere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Europa Stretta della Ue sull’export di vaccini: sale la tensione con la Gran Bretagna Il Sole 24 ORE