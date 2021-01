Vaccini in Campania, come funzionerà per gli 80enni (Di sabato 30 gennaio 2021) Saranno i medici di base a prenotare la vaccinazione per gli ultraottantenni in Campania. La notizia la riporta l’Ansa Campania. Dal prossimo 10 febbraio dovrebbero essere inoculate le dosi a chi ha più di 80 anni nella Regione visto che dovrebbe essere terminata la somministrazione al personale medico. Vaccini in Campania agli 80enni I medici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 gennaio 2021) Saranno i medici di base a prenotare la vaccinazione per gli ultraottantenni in. La notizia la riporta l’Ansa. Dal prossimo 10 febbraio dovrebbero essere inoculate le dosi a chi ha più di 80 anni nella Regione visto che dovrebbe essere terminata la somministrazione al personale medico.inagliI medici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

salernonotizie : Vaccini agli ultraottantenni in Campania: prenotazioni affidate ai medici di base - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, Regioni con maggiore percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnat… - infocampania : REGIONE - VACCINI, ROSTAN (IV): ACCORDI COMMERCIALI PER PRODUZIONE IN ITALIA - sorrentopress : Vaccini per gli ultraottantenni, in Campania prenota il medico di base - VoceDiStrada : Vaccini Campania, medico di base prenoterà ultraottantenni -