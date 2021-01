Vaccini Covid, i ritardi sulle consegne e il nodo brevetti. Ecco come superarli utilizzando le leggi e come fanno gli altri Paesi (Di sabato 30 gennaio 2021) La riduzione nella consegna di dosi annunciata da Pfizer e poi da AstraZeneca ha spinto a riflettere sulla possibilità di coinvolgere altre aziende e laboratori farmaceutici per produrre la massiccia quantità di Vaccini necessaria all’immunizzazione di massa nel periodo dell’emergenza. Per far ciò è necessario il superamento dei brevetti delle case farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale sui Vaccini. Lo prevede l’accordo Trips (Trade Related Intellectual Property Rights) relativo alla proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc): i governi possono ricorrervi in situazioni di emergenza sanitaria per permettere anche a aziende non detentrici del brevetto di produrre versioni generiche (equivalenti) dei farmaci, pagando un’opportuna royalty all’azienda titolare della proprietà intellettuale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) La riduzione nella consegna di dosi annunciata da Pfizer e poi da AstraZeneca ha spinto a riflettere sulla possibilità di coinvolgere altre aziende e laboratori farmaceutici per produrre la massiccia quantità dinecessaria all’immunizzazione di massa nel periodo dell’emergenza. Per far ciò è necessario il superamento deidelle case farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale sui. Lo prevede l’accordo Trips (Trade Related Intellectual Property Rights) relativo alla proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc): i governi possono ricorrervi in situazioni di emergenza sanitaria per permettere anche a aziende non detentrici del brevetto di produrre versioni generiche (equivalenti) dei farmaci, pagando un’opportuna royalty all’azienda titolare della proprietà intellettuale. ...

