Vaccini Covid, Gimbe: "In Lombardia il 51% a personale non sanitario". Ma la Regione smentisce il dato (Di sabato 30 gennaio 2021) In Lombardia "il 51 per cento delle dosi di vaccino sono andate a personale non sanitario". A sostenerlo è la Fondazione Gimbe, che nei giorni ha lanciato l'allarme sulla scarsità di dosi previste nelle prossime settimane per il vaccino anti-Covid. "Se da un lato una parte del personale non sanitario risulta essenziale per il funzionamento di ospedali ed altre strutture sanitarie", ha dichiarato il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta a La Stampa, "dall'altro i numeri riportati dal piano vaccinale per operatori sanitari e socio sanitari (1.404.037) corrispondono a tutti gli iscritti agli albi professionali, più gli operatori socio-sanitari: questo evidenzia una discrepanza tra numeri previsti dal Piano e le diverse policy vaccinali attuate dalle

