Vaccini anti-Covid, l’eurodeputato Lange: «Con il blocco degli export torniamo agli egoismi nazionali» (Di sabato 30 gennaio 2021) Bernd Lange è un eurodeputato nel gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e presidente della Commissione sul commercio internazionale. Il suo commento sull’ultima decisione della Commissione europea è tagliente: «Temo che possa portare a un ritorno ai nazionalismi vaccinali». La decisione a cui si riferisce è quella di applicare un nuovo meccanismo di controllo che apre alla possibilità di bloccare gli export dei Vaccini verso i Paesi terzi. «Non posso che prendere atto – continua – che per la Commissione europea non esiste alcuna alternativa per garantire che i Vaccini ordinati siano consegnati in tempo, ed è chiaro che è dovuto alla mancanza di trasparenza sui contratti» January 29, 2021 Se in conferenza stampa sia ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Berndè un eurodeputato nel gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo e presidente della Commissione sul commercio internazionale. Il suo commento sull’ultima decisione della Commissione europea è tente: «Temo che possa portare a un ritorno aismi vaccinali». La decisione a cui si riferisce è quella di applicare un nuovo meccanismo di controllo che apre alla possibilità di bloccare glideiverso i Paesi terzi. «Non posso che prendere atto – continua – che per la Commissione europea non esiste alcuna alternativa per garre che iordinati siano consegnati in tempo, ed è chiaro che è dovuto alla mancanza di trasparenza sui contratti» January 29, 2021 Se in conferenza stampa sia ...

