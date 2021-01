Usa, la vicepresidente Harris si vaccina: “Oggi ho avuto la mia seconda dose, servono pochi secondi e salverà vite umane” – Video (Di sabato 30 gennaio 2021) “Ho avuto la mia seconda iniezione Oggi. Non fa male e richiede solo pochi secondi. Ti salverà la vita e salverà la vita di molte persone. Quando parliamo di cosa dobbiamo fare per dare significato alla vita fare il vaccino farà la differenza”. Questo il Video appello della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, per convincere gli statunitensi a sottoporsi al vaccino per il Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Hola miainiezione. Non fa male e richiede solo. Tila vita ela vita di molte persone. Quando parliamo di cosa dobbiamo fare per dare significato alla vita fare il vaccino farà la differenza”. Questo ilappello delladegli Stati Uniti, Kamala, per convincere gli statunitensi a sottoporsi al vaccino per il Covid. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Usa, la vicepresidente Harris si vaccina: “Oggi ho avuto la mia seconda dose, servono pochi secondi e salverà vite… - Cate_Giangrasso : When We gather: l’omaggio di 7 artiste nere alla vicepresidente USA Kamala Harris - nick__67 : “Pagò i sindacalisti Usa”. Fca si dichiara colpevole - HankHC91 : RT @artribune: When We gather: l’omaggio di 7 artiste nere alla vicepresidente USA Kamala Harris - artribune : When We gather: l’omaggio di 7 artiste nere alla vicepresidente USA Kamala Harris -