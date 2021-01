Una vita | trame 31 gennaio - 5 febbraio | una relazione clandestina

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Felipe e Marcia non riusciranno a tenere nascosto ciò che provano uno per l'altro e così decideranno di combattere per il loro amore. I due, come rivelano le anticipazioni Unadal 31al 5, intraprenderanno unae a causa del cambio d'umore dell'avvocato, Genoveva sospetterà qualcosa. Nel frattempo, Susana e Armando si scambieranno il loro primo bacio e daranno inizio alla loro storia. Intanto, Cinta sarà convinta che Carchano sia un imbroglione e cercherà di scoprire se ha ragione. Infine, Bellita e Felicia faranno pace. Una, spoiler 31-5: Felipe e Marcia si vedono di nascosto Gli spoiler Unainerenti le puntate in onda dal 31al 5 ...